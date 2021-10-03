Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor - Haberler
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Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yetersiz yağışların neden olduğu kuraklık, tarım arazilerini etkiledi. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay"Yüksekova, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz" dedi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Yüksekova'da tarım arazilerini de etkiledi. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbaharda ise beklenen yağışları almayan ilçede kuraklık endişe verici boyutta. İlçede yaklaşık 600 bin dönüm arazi kurudu. Kuru tarım yapılan arazilerde de rekolte düştü.

'KURAKLIK HAYVANCILIĞI DA ETKİLEDİ'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kuraklığın hayvancılığı da etkilediğini belirterek, "İlçemiz, kuraklıktan çok fazla etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. 50 yıl önce böyle bir kuraklığı görmüştük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İlkbahar 'bezoz' diye ektiğimiz, buğdayların yemleri ya da yem bitkilerini 3 defa sularız. Su olmadığı zaman bunlar kurur, tarlalar kuruduğu zaman elde etmiş olduğumuz ürünler azalır. Dolayısıyla hayvanlarımıza bu yemi veremeyiz. Hayvan popülasyonumuz da zayıflar. Bu entegrasyonda eğer kuraklık varsa yoncalarınızı, korungalarınızı, fillerinizi doğru biçemiyorsanız, bir katma değer yaratmıyorsanız hayvancılıkta da bu katma değer yoktur" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇOK MAĞDUR DURUMDADIR'

İlçede bir milyona yakın küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Onay "600 bin dönüm arazi var. Bunun 220 bini ovada. Şu an hayvanlarımızı satmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu kış yedireceğimiz yem yoktur. Yemlerimizi, kendimiz tarlalarımızdan istihsal ederdik. Kuraklığın meydana getirdiği susuzluktan dolayı yapamadığımız sulama, bizi ve tarımımızı çok geri götürmüştür. Tarım alanlarının getiremediği yemleri, hayvanlarımıza verecek durumda değiliz. Bu nedenle hayvanlarımız piyasaya ucuza satılıyor. Çiftçimiz çok mağdur durumdadır. Burası Anadolu'nun diğer yerine benzemiyor. Nehil Çayı'nın götürdü 52 metreküp, şu anda 7 ile 8 metreküpe düştü. Bunlar da ovada kullanılmaz durumda. Ovanın taban su seviyesi 2 ile 3 metredeydi. Şimdi 25 ile 30 santimetreye düştü" diye konuştu.


Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Yüksekova, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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