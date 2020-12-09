Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
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Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret

09.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:44
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret

HAKKARİi'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan Esender Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, köylerdeki öğrencilerinin evlerini ziyaret edip, hazırladıkları ders notlarını teslim ediyor.

HAKKARİi'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan Esender Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, köylerdeki öğrencilerinin evlerini ziyaret edip, hazırladıkları ders notlarını teslim ediyor. 

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Beldesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan ve beraberindeki 8 öğretmen, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim veremedikleri öğrenciler için harekete geçti. Beldeye bağlı Gözlüce, Soğanlı ve Yılmazlar köyunden taşımalı olarak okullarına gelen öğrenciler için ders notları hazırlayan öğretmenler karlı yolları yürüyüp, pandemi kuralları  çerçevesinde ders notlarını öğrencilerine teslim etti.Öğrencilerini çok özlediklerini belirten öğretmenler, ders notlarının yanı sıra okumaları için de öğrencilerine kitap verdiklerini anlattı. Okul Müdürü Canan, hazırladıkları ders notlarını diğer köylerdeki öğrencilere teslim etmeyi sürdüreceklerini söyledi.


Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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