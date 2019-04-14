Yüksekova'da Kazanan 2 Ak Partili Başkan Mazbatalarını Aldı

Yüksekova'da Kazanan 2 Ak Partili Başkan Mazbatalarını Aldı

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerinde ilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.

Yüksekova'da Kazanan 2 Ak Partili Başkan Mazbatalarını Aldı

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerinde ilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik AK Parti Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ile Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, akşam saatlerinde ilçe adliye binasında bulunan seçim kurulana giderek mazbatalarını aldılar. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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