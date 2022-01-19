Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu

Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı bir aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, aracın marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, Narkotik, Eroin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title