Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı
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Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı

28.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:27

Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan at kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan at kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Esendere beldesinin Yılmazlar Mahallesi'nde çamura saplanan at için belediye ekipleri hemen harekete geçti. Belediye ekiplerinin büyük uğraşları sonucu at saplandığı yerden kurtarıldı. Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yılmaz Mahallesi'nde bir atın çamura saplandığını gören vatandaşların kendilerine haber verdiğini söyleyerek, "Olay yerine giden ekiplerimiz, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından atı saplandığı yerden kurtardılar. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı
Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı
Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı
Yüksekova'da çamura saplanan at kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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