Yüksekokul öğrencileri çevre duyarlılığına dikkat çekti

05.11.2019 13:48

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya' anlayışıyla yaşadıkları ilçede çevre temizliği etkinliği düzenledi.



Temizlik etkinliği öncesi Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu makamında ziyaret ederek kendisine bilgi veren öğrenciler, kurmuş oldukları 'Gönül Köprüsü' isimli öğrenci topluluğu ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmak istediklerini belirterek çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söyledi.



Kazımkarabekir Kaymakamlığı önünden başlayan çevre temizliğinin ilk etabı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu önünde son buldu. Yaklaşık 600 metrelik bir alandaki çöplerin toplandığı 1 saatin sonunda öğrenciler 11 poşet çöp topladılar. Gönül Köprüsü Topluluğu öğrencileri; ileri günlerde de çevresinde temizlik etkinliğini tekrarlayacaklarını ifade ederek tüm arkadaşlarını projeye destek vermeye davet etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA