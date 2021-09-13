Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sözübek, Muratlı Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Ömer Dereci'ye nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci'ye yeni görevinde başarılar dileyen Sözübek, Yüksekokulumuz ile ilgili bilgi vermiştir. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin önemine değinilmiştir. Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

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