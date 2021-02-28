Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
28.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:29
Sınav merkezine gelen katılımcıların kontrollerinin yapılması Katılımcıların binaya girmesi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) yapıldı.
Sınav merkezine gelen katılımcıların kontrollerinin yapılması
Katılımcıların binaya girmesi
ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu