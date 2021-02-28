Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

28.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:29

Sınav merkezine gelen katılımcıların kontrollerinin yapılması Katılımcıların binaya girmesi ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) yapıldı.

Sınav merkezine gelen katılımcıların kontrollerinin yapılması

Katılımcıların binaya girmesi

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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