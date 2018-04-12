Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur Olay Öncesi, Saldırıyı Gerçekleştiren Şahısla İlgili Kurulumuza...

Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur Olay Öncesi, Saldırıyı Gerçekleştiren Şahısla İlgili Kurulumuza...

IHAAW133232-GEN/12-04-2018 - Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur olay öncesi, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili Kurulumuza intikal eden şikayetler de, bu nedenle ilgili üniversite rektörlüğüne herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın sevk edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir" 12.04.

Yükseköğretim Genel Kurulu:

IHAAW133232-GEN/12-04-2018

- Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur olay öncesi, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili Kurulumuza intikal eden şikayetler de, bu nedenle ilgili üniversite rektörlüğüne herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın sevk edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir" 12.04.2018 13: 32: 32 TSI
NNNN - ANKARA

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