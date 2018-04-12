Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur Olay Öncesi, Saldırıyı Gerçekleştiren Şahısla İlgili Kurulumuza...

IHAAW133232-GEN/12-04-2018

- Yükseköğretim Genel Kurulu: "Menfur olay öncesi, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili Kurulumuza intikal eden şikayetler de, bu nedenle ilgili üniversite rektörlüğüne herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın sevk edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir" 12.04.2018 13: 32: 32 TSI

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