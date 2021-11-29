Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir'in Edremit körfezinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınası sebebiyle Edremit sahillerinde 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor.

Balıkesir'in Edremit körfezinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınası sebebiyle Edremit sahillerinde 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor. Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki 3 katlı evlerin boylarını aşıyor.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 90 kilometreye yaklaşıyor. Dev dalgaların boyu 5 metreyi buluyor. Sahil şeridi çoğu bölgede deniz sularının altında kalırken deniz evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar 3 katlı evlerin çatılarını aşarak arka sokaklara kadar etkili oluyor.

Edremit'in Akçay, Güre, Altınoluk, Zeytinli ve Altınkum plajlarında rüzgar hayatı da olumsuz etkiliyor. Zeytinli Çayı civarında sahil kısmında bazı turistik işletmelerin çatıları uçtu. Bazı vatandaşlar ile rüzgara karşı tedbir almaya çalıştı. İşletmelerin sahil yönündeki bahçeleri sular altında kaldı. Kimi vatandaşlar ise Akçay sahilinde dev dalgalar ile selfi çekilmek için ıslanmayı göze aldı.

(Emrah Elmas/ İHA)

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title