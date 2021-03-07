Yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer aldığı için pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden olan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs vaka sayısı çok yüksek kentler arasında yer aldığı için pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden olan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da cumartesi akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da derin sessizlik dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle kentin cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı