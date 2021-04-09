Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler

Oltu Meslek Yüksek Okulu'nca Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle bir ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Oltu Meslek Yüksek Okulu'nca Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle bir ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Oltu meslek yüksekokulunda akademik ve idari personelin katkı ve katılım sağlamasıyla Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı ve şehitlerimiz anısına 103 meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca ile birlikte Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya eşlik etti.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Akademisyenleri ve idari kadro personeli kendi sevdikleri meyve fidanlarını okul bahçesine diktiler. Personelin diktikleri her meyve fidanına kendi isimlerini astılar. - ERZURUM

Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler
Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler
Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler
Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler
Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksek okulda sevdikleri meyvelerin fidanlarını diktiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:39:08. #1.14#
title