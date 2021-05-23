Yüksek kilometreli lüks araç satın alınır mı?
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Yüksek kilometreli lüks araç satın alınır mı?

Yüksek kilometreli lüks araç satın alınır mı?
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Günümüz pazar şartlarında, C segmenti sıfır kilometre araç fiyatına, ortalama 10 yaşına kadar D segmenti premium modeller satın alınabiliyor.

CARMEDYA.COM – Günümüz pazar şartlarında, C segmenti sıfır kilometre araç fiyatına, ortalama 10 yaşına kadar D segmenti premium modeller satın alınabiliyor.

Ülkemizde boya takıntısına benzer şekilde kilometre takıntısının da tüketiciler arasında yoğun olduğuna değinen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, doksanlı yıllardan kalma alışkanlıkların devam ettiğine dikkat çekti.

Okan erdem konuyla ilgili şunları söyledi; "Ülkemizde kilometre konusunda anlam veremediğimiz bir hassasiyet var. 2011 model bir araç için 200 bin kilometre, yılda ortalama 20 bin kilometre anlamına gelir. Premium araç üreticileri, kaliteli işçilikleri ve yüksek dayanıklılığa sahip mekanik aksamlarıyla öne çıkarlar. Bakımları profesyonel ellerde zamanında yapılmış, sürekli otoyolda kullanılmış premium bir araç 400 bin kilometre dahi olsa yüksek maliyetli sorunlar çıkarmaz. Özellikle D-E-F segmenti araçlar, havayolu alternatifi olarak uzun yolculuklar için tercih ediliyor. Avrupa'da milyonlarca kilometreyi devirmiş birçok otomobil halen aktif olarak kullanılıyor, bu takıntı bize has bir sorun." dedi. Bakım maliyetlerinin yüksek olduğu algısının da gerçekliği yansıtmadığına dikkat çeken Erdem "Düzenli olarak yaptırılması gereken rutin yıllık bakımlar güncel döviz kurları ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi-Muadil) parça ile kdv dahil, 2014 model bir BMW 320i ED için ortalama 1300-1600 TL, 2009 BMW 116i için 1250-1500 TL arasında, 2010 model bir Mercedes-Benz E250 CDI için 1500-1900 TL'dir. Bu rakamlar marka-modele bağlı olarak sıfır kilometre bir otomobilin ilk bakımına ödeyeceğiniz ücretlere yakın rakamlardır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Carmedya.com

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