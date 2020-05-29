Yüksek kesimlere kar yağdı - BOLU Bolu'da gece başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Bolu'da gece başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Bolu'nun Gerede ilçesi sınırları içinde kalan bin 800 rakımlı Arkut Dağı bölgesinde bulunan yaylalar ile Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Ankara sınırındaki Cankurtaran mevkisinde etkili oldu.

Yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Arkut Dağı'nda gezintiye çıkan Serhat Günöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayısta kar yağdığına şaşırdıklarını belirterek, "Atalarımız, 'Kiraza kar yağar' derdi. Rakımın yüksek olduğu yerlerde kar var. 10 santimi geçmez. Ama 29 Mayıs'ta çok iyi." dedi.

Kaynak: AA