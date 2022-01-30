YÜKSEK KESİMDEKİ KÖYLER KARA GÖMÜLDÜ, KARDAN TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimdeki köyler, adeta kara gömüldü. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin giremediği noktaları kürek yardımıyla temizleyen vatandaşlar, oluşan kardan tüneller içerisinde gidiş-gelişlerini sağlıyor.

Kar yağışının etkisini yoğun olarak gösterdiği Muş'ta, özellikle yüksek rakımlı köyler kar altında kaldı. Tek katlı ev, ahır ve odunlukların kara gömüldüğü köylerde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Özellikle kar kalınlığının metreleri aştığı köylerde, küreklerle temizlenen kısımlarda adeta kardan tüneller oluştu. Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşam sürdüren vatandaşlar, kardan görünmeyen ev, ahır ve odunluklar içerisinde yaşam sürüyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 100 hane ve 700 nüfusa sahip köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenirken, iş makinelerinin giremediği noktalar ise köy sakinleri tarafından küreklerle temizlendi. Patika yolların yanı sıra kardan tünellerin oluştuğu yerlerden gidiş-gelişlerini sağlayan köy sakinleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarını da bu tüneller içerisinden geçiriyor.

'KÜREKLERLE TÜNEL GİBİ YOL AÇIYORUZ"

Yukarıyongalı Köyü'nde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini anlatan Eyyüp Omur, 'Tek katlı evlerimizin hepsi kar altında kaybolmuş durumdadır. Bizler küreklerle tünel gibi yol açıyoruz. Bu şekilde komşularımıza, odunluklarımıza, ahırlarımıza ve evlerimizde gidip geliyoruz. İş makinelerinin giremedikleri yerlerin hepsini bizler kürekle temizleyerek, adeta tünel açmışız. Komşu komşuya, ahırlara, samanlıklara bu tünellerden gidiyoruz" diye konuştu.

50 METRELİK KARDAN TÜNEL AÇTILAR

Köylerinde her yıl olduğu gibi bu yılda kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olduğunu söyleyen Ahmet Özçelik ise, 'Bizler köyümüzde ev, ahır ve odunluklarımızın girişlerinde adeta kardan tüneller açmışız. Özellikle ahırlarımız önündeki tünellerden hayvanlarımızı götürüp, getirip saman falan veriyoruz. 50 metrelik bir kardan tünel açarak, buradan gidip geliyoruz" dedi.

1800 RAKIMLI KÖY KARDAN GÖRÜNMÜYOR

Merkeze 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Bilek Köyü'nde de tek katlı ev, ahır ve odunluklar kar altında görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapı ve penceresi kardan kapanan evlerin girişleri, burada da kardan tünellere dönüştü.

Köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreye ulaştığını belirten Aziz Demirci de, 'Köyümüzün yolu çok şükür açıktır. Ancak köydeki evlerimizin hepsi kar altında kalmış. Bazı çatılar ise kar ağırlığı nedeniyle kırılmış. Kar bu yıl köyümüzde çok fazladır" dedi.