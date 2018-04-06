Yüksek Gerilim Tellerine Takılan Güvercin Kurtarıldı

Ağrı'da yüksek gerilim enerji nakil hattı tellerine takılan güvercin, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) ekibince kurtarıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine ölçü noktası kontrolü için giden Aras EDAŞ ekibi, enerji nakil hattına takılan bir güvercin olduğunu fark etti.

Güvercini kurtarmak için seferber olan ekip, güvercinin zarar görmemesi ve kurtarma operasyonuna başlamak için önce hattın enerjisini kesti.

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki enerji nakil hattına ulaşmak için sepetli araca çıkan görevliler, güvercini takıldığı elektrik tellerinden kurtardı.

Güvercinin kurtarıldığını gören vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti.