Yüksek gerilim kabloları yandı, Marmaray seferleri durduruldu
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Yüksek gerilim kabloları yandı, Marmaray seferleri durduruldu

Yüksek gerilim kabloları yandı, Marmaray seferleri durduruldu Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde bulunan yüksek gerilim kabloları yandı.

21.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:40

Yüksek gerilim kabloları yandı, Marmaray seferleri durduruldu

İSTANBUL - Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde bulunan yüksek gerilim kabloları yandı. Çift yönlü olarak duran Marmaray seferleri, yapılan çalışmaların ardından tekrar normale döndü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kazlıçeşme-Yenikapı hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaray seferlerinin yapıldığı güzergah üzerinde bulunan yüksek gerilim kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amaçlı Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Yüksek gerilim kabloları yandı, Marmaray seferleri durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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