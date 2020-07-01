Yüksek gerilim hattına dokundu ağır yaralandı
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Yüksek gerilim hattına dokundu ağır yaralandı

Kadıköy'deki Marmaray hattına gelen bir kişi, yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerindeki bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yüksek gerilim hattına dokundu ağır yaralandı
01.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:36

Kadıköy'deki Marmaray hattına gelen bir kişi, yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerindeki bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Büyük bir patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerince alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA DOKUNDU

Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi. Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu.

DURUMU KRİTİK

Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.

"DEVAMLI BURAYA BÖYLE İNSANLAR GİRİYOR"

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, "Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme'den ya da Haydarpaşa'dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

30 DAKİKA BOYUNCA SEFERLER DURDU

Korkunç olayın meydana geldiği dakikaları anbean cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekibinin çalışmasını da meraklı gözlerle pencere ve balkonlardan takip etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.

Kaynak: İHA

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