Yüksek gerilim hattı ve elektrik besleme hatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular

BİLECİK (İHA) - Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Bilecik il Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut'u makamında kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede yapımı planlanan yüksek gerilim hattı ve Sarmaşık Mahallesinde elektrik besleme hatlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli geçen görüşmenin ardından Başkan Yaman, "Halkımızın özellikle yüksek gerilim hatları ile ilgili konulardaki sıkıntılarına çözümler aradığımız toplantımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kuklandı. - BİLECİK

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