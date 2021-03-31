Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor
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Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Teknoloji
Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 'ilk yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu' İMECE'nin gelecek yıl uzaya fırlatılacağını bildirdi. Yıldırım, "İMECE yüzde 60'a varan yerlilik oranıyla yapılmakta. Modelin montaj aşamasındayız" ifadelerinde bulundu.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yapımı devam eden yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin gelecek yıl uzaya fırlatılacağını bildirdi. Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Türkiye'nin uzay konusunda son yıllarda ciddi mesafe katettiğini söyledi.

Uzayın zor bir alan olduğunu belirten Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın 1.5 yıllık zamanda ortak akılla hazırlandığını anlattı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL FIRLATACAĞIZ"

Yıldırım, devam eden projelerden 'ilk yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu' İMECE'nin artık son safhada olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İMECE'yi inşallah önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. İMECE bir uzaktan algılama uydusu, yakın yörüngede dolaşacak. Önemli bir görev yapacak. Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için çok önemli çünkü İMECE yüzde 60'a varan bir yerlilik oranıyla yapılıyor. Mühendisliğinde, tasarımında hatta bazı bileşenlerinde, alt sistemlerinde bizim mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın, hepsinin emeği var."

"MODELİN MONTAJ AŞAMASINDAYIZ"

İMECE'nin artık 'uçuş modeli' denilen safhada olduğunu anlatan Yıldırım, "Buna biz artık uçuş modeli diyoruz. Uzaya gönderilecek model toparlanmaya başlandı. Diğer modeller tamamlandı, testleri de yapıldı. En son artık uzaya gönderilecek modelin montajı aşamasındayız. Gelecek yıl uzaya fırlatacağız." dedi.

"2022'NİN SONUNA GELMEDEN BU İŞİ YAPACAĞIZ"

Yıldırım, fırlatma hizmetinin dışarıdan alındığını bundan dolayı tam tarih veremediklerinin altını çizerek, "2022 ama hangi ay hangi gün belli değil. Henüz Türkiye kendi imkanlarıyla uydularını uzaya fırlatamıyor. Bu bir eksiklik ve Milli Uzay Programı'nın içinde bu hedef de var. İnşallah bunu 10 yıl sonrasında biz yapacağız ama şu anda başkalarıyla bu hizmeti alarak fırlattırdığımız için onların programı bizi belirliyor. 2022'nin sonuna gelmeden biz bu işi yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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