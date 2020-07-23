Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)
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Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)
23.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:30

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Şura kararları kapsamında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

Korgeneral Zekai Aksakallı

Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol

Tuğgeneral Salim Afgün

Tuğgeneral Ahmet Ömercikli

Tuğgeneral Ercan İlhan

Tuğgeneral Aykut Tonbul

Tuğgeneral Mehmet Özaydın

Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan

Tuğgeneral Mehmet Salih Akay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiral Aydın Eken

Tuğamiral Levent Kerim Uça

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğgeneral İbrahim Dülger

Tuğgeneral Ercan Teke

Tuğgeneral Hasan Basri Meşe

Tuğgeneral Alper Ketencioğlu

Tuğgeneral Ümit Yıldız

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral İsmail Metin Temel

Tuğgeneral Altan Er

Tuğgeneral İsmail Şanlı

Tuğgeneral Mahmut Altun

Tuğgeneral Mehmet Kip

Tuğgeneral Aydoğan Budakçı

Tuğgeneral Hakan Yiğittürk

Tuğgeneral Ersin Altay

Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep

Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva

Tuğgeneral İsmail Amanvermez

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiral İlker Özkan

Tuğamiral Hakan Ercan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneral Reha Ufuk Er

(Sürecek)

Kaynak: AA

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