Yük treninin çarptığı kişi öldü
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
25.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:38
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkisinde tren yolundan geçmeye çalışan Mehmet Koyuncu'ya (52), Niğde'den Kayseri istikametine giden yük treni çarptı.
Trenin altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Koyuncu'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA