Yük treni koyun sürüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu

Rusya'da seyir halindeki yük treni, raylara çıkan koyun sürüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'da seyir halindeki yük treni, raylara çıkan koyun sürüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Astrahan Bölgesinde seyir halinde olan yük treninin makinistlerinin dikkati faciayı önledi. Hızla ilerleyen trenin önüne çıkan koyun sürüsüne fark eden makinistler, koyunlara çarpmamak için trenin fren sistemini kitlerken, koyunları raylardan uzaklaştırmak için ise sürekli korna çaldı. Makinistin çabaları sonucu hızla kaçmaya başlayan koyunlar, trenin yavaşlaması sonucu telef olmaktan son anda kurtuldu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı