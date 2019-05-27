Yük treni iş makinesine çarptı

Yük treni demir yoluna giren iş makinesine çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Hanlı-Gözmen köyü arasında yapımı devam eden demiryolu inşaatında meydana geldi. Demiryolu inşaatı için yük taşıyan tren Gözmen köyü kayınlarında demir yolu üzerinde ki iş makinesine çarptı. İş makinesi tirenin altında kalırken tren raylardan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA