Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hemzemin geçitte yük teninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, hemzemin geçitte yük teninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer ile Eyüp Sultan mahalleleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden makinist E.A.'nın kullandığı 65528 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Hacı T. yönetimindeki 46 AAV 510 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Hacı T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Hacı T.'yi ambulansla hastaneye götürdü.


Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title