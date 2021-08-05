"Yuh Yuh"a yeni yorum
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"Yuh Yuh"a yeni yorum

'Yuh Yuh'a yeni yorum
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Rabia Karataş, yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. . Aşık Mahzuni Şerif'in unutulmaz eseri "Yuh Yuh" yeniden yorumlayan Karataş'ın yenilikçi yorumu çok beğenildi.

Geçtiğimiz günlerde "Yılın Starları Ödülleri"nde ödül alarak "Yılın En İyi Çıkış Yapan Akustik Performans Sanatçısı" seçilen genç şarkıcı Rabia Karataş, yeni teklisini tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sundu. Aşık Mahzuni Şerif'in unutulmaz eseri "Yuh Yuh" yeniden yorumlayan Karataş'ın yenilikçi yorumu çok beğenildi.

'Yuh Yuh'a yeni yorum

Kaynak: Snob Magazin

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