Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı

Türkiye günlerdir ATV ekranlarındaki yufkacı skandalını konuşurken şimdi de Zeynep Manav isimli kadının olayı patlak verdi. Kızı ile birlikte programa katılan Veysel Manav isimli kişi, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki 3. kuma olarak kaçtığını öne sürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında yaşananlar Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Programın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde isimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer isimli kişiye kaçmışlardı. Toplum olarak henüz bu olayın şokunu atlatamadan şimdi de evli kadının 3. kumara olarak başka bir adama kaçması skandalı patlak verdi.

Veysel Manav ve kızı...

ÇOCUĞUNUN AMELİYAT PARASINI DA GÖTÜRMÜŞ

Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık eşinin Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını öne sürdü. Gündüz kuşağı izleyicisinin ilgisini çeken bu olayda bir iddiada kaçan kadının kızından geldi.Annesinin biri resmi nikah, biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçtığını belirten Gülsemin, "Kaçarken yanında kardeşimin ameliyat parasını da götürmüş" ifadelerini kullandı.

EVDE ŞİDDET YA DA GEÇİMSİZLİK YOKTU"

Açıklamasının devamında "Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum" diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi.

"ŞİDDET UYGULADI, O YÜZDEN KAÇTIM"

2020 yılının Ekim ayından itibaren kendisinden haber alınmayan Zeynep Manav, aylar sonra canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Fikret Uğur adlı kişiyle kaçan kadın, '"Eşim Veysel bana şiddet uyguladı o yüzden kaçtım. Fikret benim arkadaşım. Kocam Veysel bankadaki param için peşimde'" dedi.