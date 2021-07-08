Yücel Arzen'den 15 Temmuz'a özel "Hürriyet Çağrısı"

Müzisyen ve besteci Yücel Arzen, 15 Temmuz'un 5. yılına özel, "Hürriyet Çağrısı" adlı bir eser hazırladı.

Müzisyen ve besteci Yücel Arzen, 15 Temmuz'un 5. yılına özel, "Hürriyet Çağrısı" adlı bir eser hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneğinin desteğiyle hazırlanan eserin klibi Beykoz Kundura Fabrikasında çekildi.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arzen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Türk gençleriyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a, "Korkmuyoruz" cevabı verdiklerini ve "korkmuyoruz" diye başlayan bir hürriyet çağrısını seslendirdiklerini söyledi.

Arzen, eserin 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek canlı konserde icra edileceğini aktararak, "Bir sese, bir söze sahip olmak, ancak hür insanların iradesinde olan şeydir, kendisine çağırmak. Türk gençleri de ezelden beri kendilerinde olan bu hasleti ve çağrıyı, 100. yılda, hem kendilerine hem de dosta, düşmana, bütün dünyaya ve bütün mazlum coğrafyalara iletecek." diye konuştu.

"Hürriyet çağrımızı gerçekleştireceğiz"

Projenin hayata geçirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 15 Temmuz Derneğinin büyük katkısı olduğunun altını çizen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Bütün şehitlerimizi rahmetle anarak, onların aziz hatıralarını hiç unutmadan, notaların arasına gizleyerek, Hürriyet Çağrımızı gerçekleştireceğiz. Eser şöyle başlıyor; 'Korkmuyoruz. Gecenin karanlığından hiç korkmadık. Nazlı hilal, bize cesaret veriyor. Kaybolsak buluruz. Yolumuz hakkın yolu. O yıldız gökte bizim için parlıyor.

Eserin sözü ve müziği bana ait. Ama bütün büyük eserler aslında anonim olmak isterler. İnşallah bu da herkesin olacak bir eser olacak."

Şarkı 14 Temmuz akşamı gençlerin beğenisine sunulacak

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdim ise derneğin ismiyle müsemma bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve 15 Temmuz ile ilgili bir ihtisas kurumu haline geldiğini söyledi.

Derneğin 15 Temmuz duyarlılığına sahip kişi ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yaptığının altını çizen Erdim, "Kendi bağımsız faaliyetlerimizle birlikte başka kişi ve kurumların yaptıkları çalışmaları da destekliyor, zaman zaman ortak projeler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Hürriyet Çağrısı"nın ortaya çıkmasında katkısı bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Erdim, "Özellikle gençlere hitap eden bir eser. Onun için 14 Temmuz akşamı, Şehitler Makamının hemen üstündeki Üsküdar'da, Millet Bahçesi'nde özellikle gençlere sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan