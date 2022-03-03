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YTB yurt dışındaki Türk gençler için bahar kampı düzenleyecek

AA, Emre Karaca - Güncel
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YTB yurt dışındaki Türk gençler için bahar kampı düzenleyecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan 18-23 yaş arasındaki Türk gençlere yönelik "YTB Gençlik Kampları" düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan 18-23 yaş arasındaki Türk gençlere yönelik "YTB Gençlik Kampları" düzenliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bahar, yaz ve kış dönemlerinde yapılacak gençlik kamplarına yurt dışında ikamet eden 18-23 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler başvurabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve YTB iş birliğinde 2016'dan itibaren düzenlenen "YTB Gençlik Kampları" kapsamında tarih, kültür, spor, eğlence ve sanat temalı etkinlikler gerçek­leştirilecek.

Programa katılmaya hak kazanan adaylara konaklama, yemek ve transfer imkanı sağlanacak.

Kız ve erkekler için biri İstanbul, diğeri Çanakkale'de olmak üzere iki ayrı kamp düzenlenecek.

Etkinlikler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İstanbul Marmaracık ve Çanakkale kamp alanlarında 13-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Program için başvurular obys.ytb.gov.tr adresine yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 25 Mart 2022 olarak belirlendi.

Programa dair ayrıntılı bilgiler www.ytb.gov.tr/genclikkamplari sitesinde yer alıyor.

AA / Emre Karaca - Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye Cumhuriyeti, gençlik, Türk, Güncel, Haberler

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