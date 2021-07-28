YTB'den Yurt Dışı Vatandaşlar Festivali
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YTB'den Yurt Dışı Vatandaşlar Festivali

YTB'den Yurt Dışı Vatandaşlar Festivali
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kulu Belediyesi ve Kulu Kaymakamlığı iş birliğinde izin dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve tatillerini geçirdiği Konya'nın Kulu ilçesinde "Kulu Yurt Dışı...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kulu Belediyesi ve Kulu Kaymakamlığı iş birliğinde izin dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve tatillerini geçirdiği Konya'nın Kulu ilçesinde "Kulu Yurt Dışı Vatandaşlar Festivali" düzenledi. Festivalde minik vatandaşlar, TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa gösterimi ile doyasıya eğlenirken, halk konserleri ve Kültür Bakanlığı Halk Müziği Orkestrası da vatandaşlarla buluştu.

Kulu İlçe Stadyumu'nda organize edilen festivale YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. Eren, Kulu'da çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaş olduğuna dikkat çekti.

YTB olarak dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarının altını çizen YTB Başkanı Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. 'Nerede bir vatandaşımız varsa orada olacaksınız, nerede bir Türk varsa orada olacaksınız' diye. Bizler genelde yurt dışında faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama baktık, yazın Kulu'da çok sayıda yurt dışından gelen vatandaşımız var. Buraya da gelmeye, burada da olmaya karar verdik, o nedenle sizlerle beraberiz" diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çektikleri zorlukları yakından bildiklerini ve YTB olarak bu yönde faaliyetler yürüttüklerini anlatan Eren, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hususen söylüyorum, bizler sizlerin yurt dışında çektiği zorlukları çok yakinen biliyoruz. Yaşadığınız ülkelerde uygulanan kurumsal ırkçılığı, ayrımcılığı çok yakinen biliyoruz. Sizlerin ne kadar zor şartlarda bu ülkelerde tutunmaya çalıştığınızı, gayret ettiğinizi çok yakinen biliyoruz. YTB'yi, Türkiye'de sizlerin bir kurumu olarak düşünün, lütfen öyle telakki edin" dedi.

İsveç başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 60 bin Türk vatandaşı, memleketleri Kulu'ya yaz ayları ile birlikte düzenli olarak ziyaret gerçekleştiriyor.

Kaynak: Habermetre

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