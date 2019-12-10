: YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var"

10.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:32

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişi

Yaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, anma programında bir konuşma yaptı.

(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu