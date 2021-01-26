YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı
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YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı

26.01.2021 21:38 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:59

YSK'dan yapılan açıklamada seçim yeterliliğine sahip 17 partiyi duyururken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi listede yer almadı. İki partinin Haziran ayında seçim yeterliliğine sahip olması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Geçen yıl 15 olarak açıklanan parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazarak Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle17'ye yükseldi.

YSK kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partiler şunları: İYİ Parti, AK Parti, Anavatan Partisi, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, Genç Parti, HDP, Hürdava Partisi, MHP, MYP, Saadet Partisi, TKP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

GELECEK VE DEVA PARTİSİ LİSTEDE YOK

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise haziran ayında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.

Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.

YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı

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