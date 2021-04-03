YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından partinin her türlü seçime girmeye hukuken hak kazandığı belirtildi. Böylece seçime girme hakkı tanınan parti sayısı 20'ye yükseldi.

Gelecek Partisi, seçime girme yeterliliğini tamamladı. Konuya ilişkin Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan açıklamada, partinin seçime girmek için gerekli şartları gerçekleştirdiği ve konunun bugün yapılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında karara bağlandığı bildirildi.

"HAYIRLI OLSUN"

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yayımlayan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Hayırlı uğurlu olsun" başlığı ile şu ifadeleri kullandı:

"ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK"

Gelecek Partisi Türkiye'de korku ikliminin hakim olduğu, otoriterleşmenin arttığı, ülkenin yönetilemediği bir anda 12.12.2019 tarihinde milletimize yeni bir umut olarak kurulmuştur. Kuruluşundan sonra siyasi tarihimizde ender görülebilecek bir şekilde Anadolu ve Trakya'da çok kısa bir sürede teşkilatlanmış, il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirerek, 01.11.2020 tarihinde 1. Olağan Büyük Kongresi'ni başarıyla yapmıştır. Böylece partimiz Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesinde zikredilen 'siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve Büyük Kongresini yapmış olması' şartını yerine getirmiştir. Partimizin seçime girme şartlarını sağladığı partimizin tuttuğu kayıtlardan, İlçe Seçim Kurulları kongre evraklarından ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler için tuttuğu sicilden anlaşılmıştır. Bu husus Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda teyit edilmiş ve karar altına alınmıştır. Gelecek Partisi bugünden itibaren yapılacak her türlü seçime girmeye hukuken hak kazanmıştır."

SEÇİME GİRECEK PARTİ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Gelecek Partisi'nin de katılımı ile seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20'ye yükseldi.

Seçime girmeye hak kazanan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi.