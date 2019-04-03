Ysk Başkanı Güven, Kurul Üyeleriyle Toplantı Gerçekleştirdi
Ysk Başkanı Güven, kurul üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiYSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.
Ysk Başkanı Güven, kurul üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi
YSK BAŞKANI GÜVEN, AÇIKLAMA YAPMADAN BİNADAN AYRILDI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından YSK binasından ayrıldı.
Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 10 saat burada kalan Güven, açıklamada yapmadan binadan ayrıldı.
Kaynak: DHA