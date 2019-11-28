YSK Başkanı Güven'in acı günü
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YSK Başkanı Güven'in acı günü

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in Dursunbey'de ikamet eden teyzesi vefat etti.

28.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35
YSK Başkanı Güven'in acı günü

Başkanı 'in 'de ikamet eden teyzesi vefat etti.

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'in Dursunbey ilçesi Gölçedağ Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Ayşe Ertunç (89) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhumenin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gökçedağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Teyzesinin ölüm haberini alan Sadi Güven'in, cenaze için Ankara'dan Dursunbey'e hareket ettiği öğrenildi.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

Kaynak: İHA
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