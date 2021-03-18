Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
18.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:22
Son dakika habere göre - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.
- YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
EL BAB - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından Halep iline bağlı El Bab ilçesine topçu saldırısı düzenlendi. Sivil bölgeleri hedef alan saldırıda 3 sivil yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılırken, evler kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı