Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
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Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı

18.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:22

Son dakika habere göre - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.

- YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı

EL BAB - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından Halep iline bağlı El Bab ilçesine topçu saldırısı düzenlendi. Sivil bölgeleri hedef alan saldırıda 3 sivil yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılırken, evler kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
Son dakika haberi: - YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:24:31. #1.16#
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