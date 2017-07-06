Yozgatspor İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Yozgat Belediyesi, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) yer alan Yozgatspor 1959 Futbol Kulübüne maddi kaynak sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.



Makamında basın toplantısı düzenleyerek yardım kampanyası hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Vefa Yılında Yozgatspor'a Dokunuş" Projesi adı altında yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.



Kampanyayı bin lira bağış yaparak başlatan Başkan Arslan, bin lira ve üzerinde yardımda bulunanlara kombine bilet yerine de geçecek olan "Vefa Kartı" verileceğini, 100 lira üzerinde yardım yapanların da özel olarak hazırlanan taraftar kartlarından alacağını aktardı.



Yozgatspor'un Yozgat için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:



"Yozgat Belediyesi olarak üç yıldır bu değere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu sene lige yine şampiyonluk iddiası ile başladık. Yozgatspor, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Yozgatlı da bu noktada elini taşın altına koysun. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Ama istiyoruz ki halkımızda buna destek olsun. Destek amaçlı bir proje başlattık. Yozgat'ı, Yozgatspor'u seven insanlara gitmek kaydıyla bağış toplayacağız. Beş kişilik heyetle belirlenen isimlere veya davetimizi duyan kişilere giderek yardımları toplayacağız. Kısa süre içinde Yozgatspor'un ihtiyacı olan kaynağı hep birlikte sağlayacağız."



Başkan Arslan, Yozgatspora destek sağlayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a teşekkür etti.



Yardım kampanyasını yürüten heyet, daha sonra Vali Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Yurtnaç, bu sene Yozgatspor'un başarısı için taşın altına kendilerinin de elini koyduğunu dile getirerek, bin liralık yardımda bulunup Vefa Kartı'nı aldı.