Yozgatlı iş insanından muhtaç ailelere gıda yardımı

Yozgatlı iş insanı Hüseyin Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bin 250 koli gıda yardımında bulundu.

Yozgatlı iş insanı Hüseyin Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bin 250 koli gıda yardımında bulundu.

Tır ile Çayıralan ilçesine getirilen yardım kolilerinden 550'si ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kaymakamlığa teslim edildi.

Firma adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhsin Eryılmaz, Yozgat genelinde bin 250 gıda kolisi dağıtıldığını belirterek, Kayseri'de 700, İskenderun'da ise 400 iaşe paketinin dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Eryılmaz, ilçedeki bir marketten temin edilen toplam 60 bin liralık alışveriş kartlarının da ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA