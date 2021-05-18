Yozgat Valisi Polat, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi
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Yozgat Valisi Polat, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi

Yozgat Valisi Polat, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi
Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan'a kurulacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan'a kurulacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, yaptığı incelemenin ardından AA muhabirine, inşaat çalışmaları devam eden Bozok OSB ve Fuat Oktay OSB ile Yozgat'ın atılım içerisine girdiğini söyledi.

OSB'lerin Ankara, Çorum ve Kayseri yol güzergahında olmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, "Kurulum aşaması bittikten sonra yatırımcı çekeceğini düşünüyoruz. Biz yatırımcının önünü açmak için devlet olarak her türlü imkanımızı veriyoruz. Umarım en kısa zamanda altyapımızı ve OSB'mizi hazır hale getiririz ve yatırımcılarımızı burada ağırlarız." dedi.

OSB'lerin hayırlı olması dileğinde bulunan Polat, "OSB'nin kurulmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay olmak üzere, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'a ve emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da ilçenin Fuat Oktay OSB ile çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağını belirtti.

İlçelerine OSB kurulmasında başta Oktay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Coşar, "İlçe halkının istihdamıyla yeni bir ekmek kapısı açılacak. Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Yapılacak olan çalışmalarla ilçe ekonomisine ciddi yatırım projeleri var. Boğazlıyan'ın bereketli toprakları ve çok büyük bir potansiyeli var. Tarımdan sanayiye yetişecek olan ürünler işlenerek ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Polat'a Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Gülnar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, eşlik etti.

Yozgat Valisi Polat, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi
Yozgat Valisi Polat, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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