Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

22.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:11
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yozgat'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan A.Ş. isimli şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 4,51 gram kenevir ve 5,29 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ş. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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