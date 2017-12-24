Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 21 yaralı YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü sabah 06.30'da Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde yol kenarına devrildi. Kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.