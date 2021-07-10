Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çekerek ilçesi D-805 karayolunda meydana geldi. Y.K. idaresindeki 66 AAC 264 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde bulunan kavşakta M.A. idaresindeki 60 AAE 051 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.M., A.A., M.A. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince önce Çekerek Devlet Hastanesine oradan da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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