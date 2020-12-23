Yozgat'ta piyasa değeri 100 bin TL olan at figürlü heykel ele geçirildi

- Yozgat'ta piyasa değeri 100 bin TL olan at figürlü heykel ele geçirildi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 100 bin TL olduğu değerlendirilen Roma Dönemine ait at figürü ele geçirildi.