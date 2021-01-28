Yozgat'ta şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Yozgat'ta şiddetli rüzgarın çatısını uçurduğu ahırda hasar oluştu.

Şiddetli rüzgar, Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli köyünde Aydın Beğenmez'e ait ahırın çatısını uçurdu.

Çatıdan uçan parçalar etrafa dağılırken, ahırdaki hayvanlar zarar görmedi.

Köy muhtarı Hasan Çiftçi, "Köyümüzde bir vatandaşımızın ahırının çatısı uçtu, duvarları yıkıldı, can kaybı ve hayvan telefi olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman