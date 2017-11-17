Yozgat'ta Şehit ve Gazi Aileleri İçin Kermes Düzenlendi

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitimine katkı sunmak için kermes düzenlendi.



Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Polis Evi Cafe 155'te 2 gün boyunca süren kermeste elde edilen gelirler şehit ve gazi yakınlarının yararına ve çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Yozgat'ta görev yapan polis eşlerinin yapmış olduğu yemeklerin yer aldığı kermes, vatandaşlardan da ilgi gördü.



Kermesten elde edilen gelirin şehit ve gazi ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağını belirten Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nun eşi Özlem Çengeloğlu, kermesin her yıl düzenlendiğini söyledi. Amaçlarının şehit ve gazi ailelerine yardım ve çocuklarının eğitimine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Çengeloğlu, "Yardımı tüm şehit ve gazi ailelerimize ve onların çocuklarına ayrıca ihtiyaç sahibi personellerimizin çocuklarının eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yapıyoruz" dedi. - YOZGAT