Yozgat'ta protokol üyeleri farkındalık için 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
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Yozgat'ta protokol üyeleri farkındalık için 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı

Yozgat'ta protokol üyeleri farkındalık için 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile protokol üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı farkındalığını artırmak amacıyla, 3. doz aşılarını kent meydanındaki çadırda yaptırdı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile protokol üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı farkındalığını artırmak amacıyla, 3. doz aşılarını kent meydanındaki çadırda yaptırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırına gelen Vali Polat, gazetecilere, Yozgat'ta aşılama oranının düşük olduğunu söyledi.

Polat, halkın birkaç gündür yapılan uyarıları dikkate aldığını ve günlük aşılamanın 6-7 bin civarına ulaştığını belirterek, "Ama bu yeterli değil, bakanlığımızın açıkladığı rakama göre yüzde 58 civarındayız. En büyük çare aşıda, aşı olmazsak bu hastalıktan kurtulma imkanı olmadığını ve Kovid-19 geçirenlerde, aşı olanlar ile olmayanların arasındaki farkı görüyoruz. Aşı olanlar daha rahat atlatıyor. Onun için hemşehrilerimden rica ediyorum, aşılarını yaptırsınlar. 46 mobil ekibimiz aşılama ile ilgili çalışma yapıyor. Çağırsınlar, biz vatandaşımızın ayağına kadar gideriz. Çare aşıda diyor ve tüm hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Kovid-19 aşılamasında yüzde 58'in kent için yeterli olmadığını ifade etti.

Başer, başlatılan kampanya ile Yozgat'ın Türkiye'de en fazla aşılama yapılan il olması için gayret göstereceğini vurgulayarak, "Özellikle sosyal medya ve değişik mecralarda maalesef aşı için garip ve akıl almaz, akıl tutulması diyeceğimiz aşı karşıtlığıyla karşı karşıyayız. Ben inanıyorum ki Yozgatlı sağlığına sahip çıkacaktır. 7'den 70'e herkesin aşı olmasını istiyorum ve Kovidsiz günler diliyorum." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de şunları söyledi:

"Ben de Cumhuriyet Meydanı'nda 3. aşımı olacağım. Yozgatlı bütün hemşehrilerimize aşılarını bir an önce olmalarını öneriyoruz. Çünkü bu, ölüm kalım meselesidir. Aşı, Kovid-19'dan korunmanın ve bundan sonraki dönemde de daha huzurlu ve rahat yaşamamızın olmazsa olmazıdır. Onun için bütün gençlerimiz, yaşlılarımız aşılarını olsunlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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Yozgat'ta protokol üyeleri farkındalık için 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı - Haberler
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