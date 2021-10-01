Yozgat'ta otomobil devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Yerköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Vildan Şentürk (30) idaresindeki 06 BCR 631 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara karayolu Sekili köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile Miraç Kerem (3) ve Miray Ada Şentürk (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri