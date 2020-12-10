Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:49
Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı.

Gülşehri beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, Karakız Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sürücü Recep Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin (41) ile beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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