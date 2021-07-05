Yozgat'ta normalleşme döneminin başlamasıyla nikah ve düğünlerde yoğunluk arttı
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Yozgat'ta normalleşme döneminin başlamasıyla nikah ve düğünlerde yoğunluk arttı

Yozgat'ta normalleşme döneminin başlamasıyla nikah ve düğünlerde yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin başlamasıyla Yozgat Belediyesi nikah dairesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin başlamasıyla Yozgat Belediyesi nikah dairesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AA muhabirine, salgının olumsuz etkilerinin biraz azalması ve kısıtlamaların kalkmasıyla yoğun bir şekilde nikah talebinin olduğunu belirterel, "Belediye Nikah Dairemizde bu yıl 283. nikahımızı Ahmet- Mine Karadavut çiftine kıydık. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Çok sayıda gencimizin de nikah için müracaatları var, bu konuda evlendirme müdürlüğümüz de gerekli tedbirleri almıştır." dedi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlarda uyarılarda bulunan Köse, "Hem hükümetimizin hem de bilim kurulunun açıklamalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına çok dikkat etmeliyiz. Aşı günü gelen vatandaşlarımızın da biran önce aşı olmalarını istiyoruz. Aşı olduğumuzda toplum olarak daha korunaklı hale geliriz. Özellikle düğün ve cenaze törenlerinde kalabalık oluyor. Kalabalık ve kapalı ortamlarda dikkatli davranıp tedbirlere uyalım." diye konuştu.

Nikahı kıyılan çiftten Ahmet Karadavut, 8 ay önce nişanlandıklarını ancak nikah kıymak ve düğün için normalleşme dönemini beklediklerini söyledi.

Başkan Köse, nikahını kıydığı çifte fincan takımı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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