Yozgat'ta "mor sarımsak" hasadı başladı
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Yozgat'ta "mor sarımsak" hasadı başladı

Yozgat'ta 'mor sarımsak' hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftçi tarafından hububat ve pancara alternatif ekilen mor sarımsağın hasadına başlandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftçi tarafından hububat ve pancara alternatif ekilen mor sarımsağın hasadına başlandı.

İlçede tarım ve hayvancılık yapan Bülent Sönmez, AA muhabirine, alternatif ürün olarak sarımsak ekimine yöneldiklerini söyledi.

Sönmez, "Mor sarımsağın kalitesi, aroması yüksek, daha lezzetli ve soyulması çok daha kolay. 2 yıldır mor sarımsak ekiyoruz. Verimi çok güzel, pancar ve hububata göre çok karlı. Bu nedenle diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Dekardan ortalama kuru olarak 1,5 ton üretim yapıyoruz. Şu an kilosunu 15 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi

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